Bakan Çavuşoğlu Macaristan dışişleri bakanı ile görüştü
Budapeşte'de bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, burada Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ile bir araya geldi.
Dış Politika 21.12.2021, 18:21 21.12.2021, 18:28
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü.
Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya'nın oluşturduğu Vişegrad Grubu Ülkeleri (V4) + Türkiye Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere Budapeşte'de bulunan Çavuşoğlu, Szijjarto ile ikili görüşme geçekleştirdi.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımdan, "Macaristan Dışişleri Bakanı dostum Peter Szijjarto ile görüştük. İlişkilerimizi stratejik ortaklığımıza uygun şekilde geliştiriyoruz." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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