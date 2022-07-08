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Bakan Çavuşoğlu: 'Lavrov ile tahıl koridoru konusunu ele aldık'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bali'de düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı görüşmeyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Dış Politika 08.07.2022, 13:22
Bakan Çavuşoğlu: 'Lavrov ile tahıl koridoru konusunu ele aldık'

Bali'de düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Rus mevkidaşı Lavrov ile ikili görüşmesinde Ukrayna'daki savaşın nasıl sonlandırılabileceği konusunu değerlendirdiklerini belirten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya'dan tahıl ve gübre gibi ürünlerin ihracatı konusunda uzun süredir devam eden müzakereler olduğunu ve Lavrov ile bu çerçevede neler yapabileceklerini konuştuklarını söyledi.

Endonezya'nın Bali kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basına açıklamalarda bulundu.

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan önce, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'dan oluşan MIKTA istişare platformunun 21. toplantısını gerçekleştirdiklerini kaydeden Çavuşoğlu, bu platformun 2012'de Meksika'nın G20 dönem başkanlığında Meksika'da oluşturulduğunu hatırlattı.

Çavuşoğlu, söz konusu ülkelerin dışişleri bakanlarıyla çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek Ukrayna'daki durum, gıda güvenliği ve göç sorunu konularını değerlendirdiklerini dile getirdi.

MIKTA'nın dönem başkanlığını üstlendiklerini ve bu nedenle bu toplantıya da başkanlık ettiğini kaydeden Çavuşoğlu, bu konuların aynı zamanda MIKTA dönem başkanlığının öncelikleri olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile dün yaptığı ikili görüşmeyi de hatırlatarak, Ukrayna'daki savaşın nasıl sonlandırılabileceği konusunu değerlendirdiklerini ve bu konudaki tavsiyelerini ve düşüncelerini paylaştıklarını belirtti.

Öte yandan Rusya'dan da tahıl ve gübre gibi ürünlerin ihracatı konusunda uzun süredir devam eden müzakereler olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile bu çerçevede neler yapabileceklerini konuştuklarını söyledi.

"ÇOK TARAFLILIK MAALESEF BİRÇOK ÜLKENİN ATTIĞI TEK TARAFLI ADIMLARLA ZAYIFLATILMIŞTIR"

Çavuşoğlu, bugün G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın iki oturumda gerçekleştiğini ve birincisinin "çok taraflılığın güçlendirilmesi" olduğunu belirterek "Çok taraflılık maalesef birçok ülkenin ya da bazı örgütlerin attığı tek taraflı adımlarla zayıflatılmıştır. En son Ukrayna savaşı da örneklerden bir tanesidir. Ama genel anlamda uluslararası sistemin yetersizliği nedeniyle de çok taraflılık giderek zayıflıyor. O nedenle zaten sayın Cumhurbaşkanımız 'Dünya beşten büyüktür' ve ayrıca 'Daha adil bir dünya mümkündür' mottolarıyla buna işaret ediyor ve bu konudaki tavsiyelerimizi tüm dünyayla paylaşıyor." diye konuştu.

Toplantının birinci oturumunda bu konudaki düşüncelerini paylaştıklarını kaydeden Çavuşoğlu, Ukrayna savaşıyla ilgili neler yaptıklarını anlattıklarını, savaşın nasıl sonlandırılabileceği konusunda Türkiye'nin çabaları hakkında bilgi verdiklerini ve görüşlerini paylaştıklarını ifade etti.

Çavuşoğlu, ikinci oturumun konusunun savaş ve salgın gibi krizlerin etkisiyle gıda ve enerji güvenliği olduğunu, bu konularda Türkiye olarak tespit ve önerilerini paylaştıklarını belirterek "Ukrayna'dan ve Rusya'dan dünyanın şu anda ihtiyacı olan tahılın ve gübrenin ihracatı konusunda sarf ettiğimiz çabalardan ve BM (Birleşmiş Milletler) planından da bahsettim." dedi.

'TÜRKİYE EN AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERİ EN GÜÇLÜ DESTEKLEYEN ÜLKELERİN BAŞINDA GELİYOR'

G20 kapsamında ikili görüşmeler de yaptıklarını kaydeden Çavuşoğlu, Türkiye'nin "Yeniden Asya" açılımıyla Asya-Pasifik bölgesine önem verdiğinin altını çizdi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin 2015'te G20 dönem başkanlığı süresince de en az gelişmiş ülkelerin sorunlarını G20'nin gündemine taşıdıklarını hatırlatarak "O günden bu yana da sürekli G20'nin de gündeminde oluyor. BM'de de aynı şekilde en az gelişmiş ülkeleri en güçlü destekleyen, inisiyatifleri destekleyen ülkelerin başında Türkiye geliyor." dedi.

Toplantı kapsamında Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ve İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile de ayrı ayrı bir araya geldiğini aktaran Çavuşoğlu, "(İspanya Dışişleri Bakanı Albares'i) Özellikle Madrid Zirvesi'ndeki başarıları sebebiyle tebrik ettik. Kendileri de yakın iş birliği için teşekkür ettiler. Herkes Madrid'de özellikle Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda imzaladığımız mutabakat zaptından da bahsetti. Arkadaşlarımıza, mevkidaşlarımıza da 'Bu imzalandı ama şimdi İsveç ve Finlandiya somut adımlar atmalıdır' dedik. Beklentilerimizi bir kez daha vurgulamış olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, kasımın ortasında Bali'de G20 Zirvesi'nin yapılacağını belirterek "İnşallah sayın Cumhurbaşkanımız o zirveye katılacaklar." dedi.

#n G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı #Çavuşoğlu #Lavrov
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