Bakan Çavuşoğlu, Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesine katılacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 19 Eylül'de düzenlenecek cenaze törenine katılacak.
Dış Politika 14.09.2022, 16:11
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 19 Eylül'de düzenlenecek cenaze töreninde Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu temsil edecek.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İsrail'e büyükelçi ataması) Yeni büyükelçiler kararname taslağı hazır. Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Kapsamlı bir kararname olacak."
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