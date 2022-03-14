Bakan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşıyla görüştü

Türkiye'nin Katar ile olan iyi ilişkileri devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile telefonda görüştü.

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