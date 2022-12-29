Bakan Çavuşoğlu, iki ülkenin dışişleri bakanıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve Pakistan Dışişleri Bakanı Bilawal Bhutto Zardari ile ayrı ayrı telefonda görüştü.
Dış Politika 29.12.2022, 18:06
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı Haavisto ile NATO genişlemesi ve Ukrayna'daki son gelişmeleri görüştü.
Çavuşoğlu ile Pakistanlı mevkidaşı Zardari arasındaki görüşmede ise ikili ilişkiler ve Afganistan'daki güncel gelişmeler ele alındı.
Kaynak: AA
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