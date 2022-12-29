Bakan Çavuşoğlu, iki ülkenin dışişleri bakanıyla görüştü

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı Haavisto ile NATO genişlemesi ve Ukrayna'daki son gelişmeleri görüştü.

Çavuşoğlu ile Pakistanlı mevkidaşı Zardari arasındaki görüşmede ise ikili ilişkiler ve Afganistan'daki güncel gelişmeler ele alındı.