Bakan Çavuşoğlu, Halid el-Meşri ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri ile Dışişleri Bakanlığında görüşme gerçekleştirdi.
Dış Politika 16.08.2022, 12:14
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Meşri ile yaptıkları görüşmede, Libya'daki gelişmeleri ve seçim sürecini değerlendirdiklerini belirtti.
Çavuşoğlu, "Kardeş Libya'ya bugüne dek olduğu gibi güçlü desteğimizi sürdürecek, iş birliğimizi her alanda ilerleteceğiz." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
27
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|2
|6
|2. Trabzonspor
|2
|6
|3. Fenerbahçe
|2
|4
|4. Başakşehir
|2
|4
|5. Alanyaspor
|2
|4
|6. Beşiktaş
|2
|4
|7. Gaziantep FK
|2
|4
|8. Giresunspor
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Galatasaray
|2
|3
|11. Kayserispor
|2
|3
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Ümraniye
|2
|1
|14. Ankaragücü
|2
|1
|15. Sivasspor
|2
|1
|16. Hatayspor
|1
|0
|17. Karagümrük
|1
|0
|18. İstanbulspor
|2
|0
|19. Kasımpaşa
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|1
|3
|2. Samsunspor
|1
|3
|3. Boluspor
|1
|3
|4. Eyüpspor
|1
|3
|5. Göztepe
|1
|3
|6. Altınordu
|1
|1
|7. Gençlerbirliği
|1
|1
|8. Adanaspor
|1
|1
|9. Keçiörengücü
|1
|1
|10. Rizespor
|1
|1
|11. Tuzlaspor
|1
|1
|12. Erzurumspor
|1
|1
|13. Pendikspor
|1
|1
|14. Bandırmaspor
|0
|0
|15. Denizlispor
|1
|0
|16. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|17. Sakaryaspor
|1
|0
|18. Ö.K Yeni Malatya
|1
|0
|19. Altay
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Brentford
|2
|4
|4. Tottenham
|2
|4
|5. Newcastle
|2
|4
|6. Leeds United
|2
|4
|7. Chelsea
|2
|4
|8. Brighton
|2
|4
|9. Aston Villa
|2
|3
|10. Nottingham Forest
|2
|3
|11. Bournemouth
|2
|3
|12. Liverpool
|2
|2
|13. Fulham
|2
|2
|14. Wolverhampton Wanderers
|2
|1
|15. Leicester City
|2
|1
|16. Crystal Palace
|2
|1
|17. Southampton
|2
|1
|18. Everton
|2
|0
|19. West Ham United
|2
|0
|20. M. United
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|1
|3
|2. Real Betis
|1
|3
|3. Villarreal
|1
|3
|4. Osasuna
|1
|3
|5. Real Madrid
|1
|3
|6. Real Sociedad
|1
|3
|7. Valencia
|1
|3
|8. Celta Vigo
|1
|1
|9. Espanyol
|1
|1
|10. Athletic Bilbao
|1
|1
|11. Barcelona
|1
|1
|12. Mallorca
|1
|1
|13. Rayo Vallecano
|1
|1
|14. Almeria
|1
|0
|15. Sevilla
|1
|0
|16. Cadiz
|1
|0
|17. Girona
|1
|0
|18. Elche
|1
|0
|19. Getafe
|1
|0
|20. Real Valladolid
|1
|0