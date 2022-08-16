Bakan Çavuşoğlu, Halid el-Meşri ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Meşri ile yaptıkları görüşmede, Libya'daki gelişmeleri ve seçim sürecini değerlendirdiklerini belirtti.

Çavuşoğlu, "Kardeş Libya'ya bugüne dek olduğu gibi güçlü desteğimizi sürdürecek, iş birliğimizi her alanda ilerleteceğiz." ifadesini kullandı.