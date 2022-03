Bakan Çavuşoğlu, Doha'da mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Doha Forumu kapsamında Katarlı ve Meksikalı mevkidaşları ile de görüştüğünü bildirdi.

Doha'da Münih Güvenlik Konferansı Vakfı Başkanı, #Katar ve #Meksika'nın Dışişleri Bakanları ve #ABD İklim Özel Temsilcisi ile görüştük.



Met w/@ischinger of @MunSecConf Foundation, FMs @MBA_AlThani_ of and @m_ebrard of & Special Envoy for Climate @JohnKerry in #Doha. pic.twitter.com/3LVZDiaPl9