Bakan Çavuşoğlu, Doha'da mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Doha Forumu kapsamında Katarlı ve Meksikalı mevkidaşları ile de görüştüğünü bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Münih Güvenlik Konferansı Vakfı Eski Başkanı Wolfgang Ischinger ve ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry ile de bir araya geldiğini belirtti.