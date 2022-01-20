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Bakan Çavuşoğlu: Bazı Latin Amerika ülkelerini ziyaret edeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika ülkeleriyle iş birliğini geliştirmekten son derece memnun olduklarını belirterek, "Mart ayında bazı Latin Amerika ülkelerini ziyaret edeceğiz" dedi.

Dış Politika 20.01.2022, 08:22
Bakan Çavuşoğlu: Bazı Latin Amerika ülkelerini ziyaret edeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika ülkelerinin büyükelçileri ve TBMM Dostluk Grubu Başkanları ile Ankara Üniversitesi'nde çalışma toplantısı gerçekleştirdi.

Burada konuşan Çavuşoğlu, Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Merkezi'nin (LAMER), Türkiye'nin Latin Amerika ile ilişkilerine çok değerli katkılarda bulunduğunu, bakanlık olarak da bu çalışmaları desteklediklerini söyledi.

Yarın sabah El Salvadorlu mevkidaşı ile önce kahvaltıda bir araya geleceğini kaydeden Çavuşoğlu, daha sonra El Salvador'un Ankara Büyükelçiliğinin açılışını birlikte yapacaklarını bildirdi.,

"Hem Batı'yla hem Doğu'yla aynı anda konuşabilen bir ülkeyiz"

Çavuşoğlu, Türkiye olarak çok yönlü ve boyutlu bir dış politika izlediklerini belirterek, "Biz hem Batı'yla hem Doğu'yla aynı anda konuşabilen, çok farklı coğrafyalarla ortak noktaları bulunan bir milletiz" dedi.

Bunu görmek için sadece geçen yıl salgına rağmen Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı uluslararası etkinliklere bakılmasının yeterli olacağını kaydeden Çavuşoğlu, söz konusu etkinliklere değindi.

"Dünyanın her yerinden herkesi davet ediyoruz"

Çavuşoğlu, 11-13 Mart'ta yapılacak Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) ikincisine Latin Amerika'dan bu yıl daha geniş katılım beklediklerini dile getirerek, "Şu ana kadar katılımını teyit eden dışişleri bakanı sayısı 6'yı geçti. Dünyanın her yerinden katılım teyitleri geliyor. Dünyadan toplamdan şu ana kadar teyit eden dışişleri bakanı sayısı 39 oldu" dedi.

ADF'ye herkesin katılımını beklediklerini belirten Çavuşoğlu, "Dünyanın her yerinden herkesi davet ediyoruz. Kendi coğrafyamızdan da Ermenistan, Yunanistan hatta Rum kesiminden bile davet ettiklerimiz var; Mısır aynı şekilde İsrail. Herkesin sesi burada duyulacak. Özgür bir platform olmaya başladı" ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, öte yandan 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne de 16 devlet başkanı ve 100 bakanın katıldığını hatırlattı.

Geçen yıl 5 kıtadan 79 mevkidaşını Türkiye'de ağırladığını ifade eden Çavuşoğlu, bu seneye de hızlı başladığını, yarın önce El Salvadorlu ve Estonyalı mevkidaşlarıyla görüşeceğini dile getirdi.

Çavuşoğlu, öte yandan Türkiye'nin Afrika açılım politikasının "ortaklık" politikasına dönüştüğünü vurgulayarak, Afrika ülkeleriyle ve Afrika Birliği ile gelecek 5 yılın eylem planını oluşturduklarını ve bunun uygulamasının takibi için de ortak bir mekanizma kurduklarını söyledi.

"Mart ayında bazı Latin Amerika ülkelerini ziyaret edeceğiz"

Latin Amerika ülkeleriyle iş birliğini geliştirmekten son derece memnun olduklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Mart ayında birkaç ülkeyi kapsayacak bir Latin Amerika turunu gerçekleştireceğiz. Brezilya'dan bir davet geldi, Güneyden başlayacağız Orta Amerika'ya kadar 4 ya da 5 ülkeyi ziyaret edeceğiz. Bağlarımızı daha da güçlendireceğiz. İlişkilerimizi daha da ileriye götürmek için mevkidaşlarımızla ve kabul ederlerse liderlerle önemli görüşmeler gerçekleştireceğimizi umut ediyoruz" diye konuştu.

Çavuşoğlu, öte yandan Latin Amerika bölgesindeki uluslararası örgütlerle de yakın iş birliği içinde olduklarına dikkati çekerek, Türkiye'nin Amerika Devletleri Örgütü (OAS), Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA), Karayip Devletleri Birliği (ACS), Karayip Topluluğu (CARICOM) ve MERCOSUR gibi önemli örgütlerde gözlemci olduğunu hatırlattı.

SICA ile bir sonraki toplantıyı liderler düzeyinde Türkiye'de yapmak istediklerini aktaran Çavuşoğlu, TBMM'nin de Latin Amerika'yla ilişkileri geliştirmede aktif rol oynadığını bildirdi.

Türkiye'nin Latin Amerika bölgesindeki temsilcilik sayısını 17'ye çıkardığını, Latin Amerika'daki ülkelerinin Türkiye'deki büyükelçilik sayısının da 16'ya çıktığını hatırlatan Çavuşoğlu, çok önemli mesafe kat ettiklerinin altını çizdi.

"Çıtayı daha yukarı çekmemiz gerekiyor"

Çavuşoğlu, bölgeyle ekonomik ilişkilerin de hızlı bir şekilde güçlendiğini belirterek, "Sadece temsilcilik sayısını artırmak yetmez, sadece siyasi ilişkileri geliştirmek de yetmez, ekonomik ilişkilerimizi de geliştirmemiz lazım" dedi.

Türkiye'nin Latin Amerika bölgesiyle ticaret hacmi toplamının 2002'de 1 milyar dolar olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "2021'de 15 milyar dolar seviyesi olarak gerçekleştirdik. Bir yıl öncesine göre yüzde 43 artış var. Pandemi şartlarında ticaretimizi yüzde 43 artırmamız demek, gelecek yıllarda bu 15 milyarlık toplam ticaret hacmini iki üç katına çıkarabileceğimiz anlamına geliyor" değerlendirmesini yaptı.

Latin Amerika'da artan Türk yatırımlarının istihdam ve katma değer yarattığını da kaydeden Çavuşoğlu, bölgedeki çok sayıda yatırımda Türk şirketlerinin imzasının olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, bölgede yatırımlarını artırmaları ve Latin Amerika ülkelerinin hayata geçirdiği önemli projeleri üstlenmeleri için Türk şirketlerini teşvik ettiklerini aktararak, öte yandan Latin Amerika'nın da bu şirketlere güvenerek destek olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, "Kat ettiğimiz bu mesafe önemli fakat yeterli değil. Potansiyelimiz var. Çıtayı daha yukarı çekmemiz gerekiyor. Ekonomik ilişkileri daha da ileri taşımamız, ikili ve MERCOSUR düzeyinde Serbest Ticaret Anlaşmaları imzalamamız lazım" sözlerini kullandı.

Çavuşoğlu, ticaretin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğine de dikkati çekti.

"Uçuş sayısını artırma konusunda çalışmalar var"

Öte yandan iki ülke halkları arasındaki bağları da güçlendirmeleri gerektiğine işaret eden Çavuşoğlu, bu anlamda da önemli adımlar attıklarını bildirdi.

Çavuşoğlu, Türk Hava Yolları'nın (THY) Latin Amerika'da 7 ülkeden 8 noktaya seferlerinin önemli bir köprü vazifesi gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"THY'nin bu seferlerinin sayısının artması konusunda da hem talepler var hem de çalışmalar var. Dışişleri Bakanlığı olarak THY'ye her türlü katkıyı veriyoruz. Türk Hava Yolları gerçekten sadece Türkiye ile bu ülkeler arasında köprü kurmuyor, Latin Amerika ülkeleri olsun, Afrika ülkeleri olsun tüm bu ülkelerle dünyanın öbür ucundaki ülkeler arasında da bir köprü görevini yerine getiriyor."

"Latin Amerika bölgesinde uçuş sayısını da destinasyon sayısını da artırmak için sizlerle beraber çalışacağız." diyen Çavuşoğlu, beşinci trafik hakkı konusunda da destek beklediklerini söyledi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Meksika ve Kolombiya'da iki bölgesel ofisi bulunduğunu ve 440 projeyi hayata geçirdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, bazı ülkelerin de bu yönde talep ve teklifleri olduğunu, TİKA'nın bunları değerlendirdiğini söyledi.

Çavuşoğlu, Latin Amerika'da Türk kültürüne ve Türkçeye büyük ilgi olduğunu gördüklerini belirterek, Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) online programlar açtığını ve bu programlara binlerce başvuru olduğunu dile getirdi.

Bakan Çavuşoğlu, YEE'nin bu bölgelerde üniversitelerle bugüne kadar yaptığı iş birliklerine ilaveten fiziki eğitim vereceği merkezler açması gerektiğini de anımsattı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) Türkiye burslarına da ilginin arttığını aktaran Çavuşoğlu, bu nedenle bölgede her ülkeye verilen burs sayısını da artırmaları gerektiğini söyledi.

Arşivdeki belgelerden oluşan sergi cuma günü açılacak

Çavuşoğlu, 2021 ve 2022'nin 7 Latin Amerika ülkesinin bağımsızlığının 200. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Bu kapsamda, arşivlerimizdeki belgelerden oluşan sergiyi cuma günü Dolmabahçe Sarayı'nda ziyarete açıyoruz. Bir mani olmazsa ben de katılacağım" dedi.

Çavuşoğlu, öte yandan Latin Amerika bağımsızlığının sembol ismi Simon Bolivar'ın isminin Ankara'nın en önemli caddelerinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin de farklı Latin Amerika ülkelerinde yaşatıldığını hatırlattı.

"Latin Amerika'yla ilişkilerdeki hedefimiz bir takım ruhuyla ortak bir gelecek için iş birliğimizi derinleştirmek." diyen Çavuşoğlu, bu doğrultuda çalıştıklarını ve yapılacak tüm çalışmalara en güçlü desteği vereceklerini sözlerine ekledi.

#mevlüt çavuşoğlu #Latin Amerika
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