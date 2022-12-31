banner38

Bakan Çavuşoğlu açıkladı: "Esed rejimiyle ikinci görüşme ocak ortasında olabilir"

Brezilya'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin basın mensuplarının sorularını cevaplayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'deki Beşşar Esed rejimiyle ikinci görüşmenin ocak ayı ortasında olabileceğini söyledi.

Dış Politika 31.12.2022, 19:04
Bakan Çavuşoğlu açıkladı: "Esed rejimiyle ikinci görüşme ocak ortasında olabilir"

Bakan Çavuşoğlu, 1 Ocak'ta devlet başkanlığı görevini devralacak Luiz Inacio Lula da Silva'nın yemin törenine katılmak üzere gittiği Brezilya'da, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu, mevkidaşı Lavrov'un kendisine "Üçlü bakanlar toplantısını ne zaman yapalım?" diye sorduğunu belirterek, "Ben de 'Hazırlığını iyi yapalım. Ne zaman hazırsak o zaman gerçekleştirelim.' dedim. 'Ocağın ikinci yarısı nasıl?' dedi. 'Olur' dedim. Nerede yapacağımız konusunda henüz karar vermedik. Üçüncü ülke de olabilir. Bazı ülkeleri konuştuk." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, konuşmada adı geçen ülkelerin isimlerini paylaşmazken, "İsimleri belli olduğu zaman size söyleyeceğim. Çünkü birkaç ülke alternatifi konuştuk." dedi.

Bir basın mensubunun sorusu üzerine de Bakan Çavuşoğlu, "Yani Moskova'da da olabilir. Üçüncü ülkede de olabilir. İkimiz de aynı şeyi söyledik. Herhangi bir Moskova'ya karşıtlığımız ya da oraya gitmek istemediğimizden dolayı değil." diye konuştu.

Çavuşoğlu, "Yani neler konuşacağımızı, yukarı doğru gidiyor işte. Önce teknik düzeyde toplantı, askeri istihbarat. Sonra siyasi aşama, dışişleri sonra ileride daha üst bir toplantı olur mu olmaz mı? Bunların çalışmasını yapmak lazım. Neden? Bu görüşmelerin amacı ne? Ne yapacağız? Beklentiler ne? Beraber neler yapabiliriz?" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, 28 Aralık'ta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Esed rejiminin Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile rejim ve Rusya'nın istihbarat başkanlarıyla Moskova'da bir araya geldiğini, gerekli açıklamanın yapıldığını hatırlattı.

Çavuşoğlu, görüşme sonrası Suriye basınının bazı iddialarına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Savunma bakanımızla, istihbarat başkanımız oradaki görüşmeyle zaten gerekli açıklamayı yaptı ama biz her zaman şunu söylüyoruz; Burada boşluk varsa ve bu boşluğu terör örgütleri dolduruyorsa, yani burada bir istikrarla beraber biz diyoruz ki buralar Suriye toprağı. Biz bunu biliyoruz, gözümüz yok. Sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Ama yani buralarda istikrarın da olması lazım ve bu siyasi süreçte bazı adımların atılması lazım. Biz bunu söylüyoruz eskiden beri."

"Bir ülkeyle normalleşirken bir kere görüşürsünüz diye bir şey yok. Bir kere görüşürsem zaten ilerleme kaydedemezsiniz." diyen Çavuşoğlu, Brezilya'da birçok mevkidaşıyla bir araya geleceğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada da "Bakanlar, karşılıklı yeni yılı tebrik ettiler ve Suriye meselesinin çözümü için adımların daha fazla koordinasyonu dahil dışişleri bakanlıkları arasında 2023 için işbirliği planlarını görüştüler." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
#dışişleri bakanı #mevlüt çavuşoğlu #Sergey Lavrov
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 15 33
2. Fenerbahçe 15 32
3. Başakşehir 15 30
4. Adana Demirspor 15 27
5. Beşiktaş 15 26
6. Trabzonspor 15 26
7. Konyaspor 15 25
8. Kayserispor 15 23
9. Alanyaspor 16 21
10. Giresunspor 15 19
11. Gaziantep FK 15 17
12. Karagümrük 15 16
13. Ankaragücü 15 16
14. Antalyaspor 14 16
15. Kasımpaşa 15 15
16. Hatayspor 15 15
17. Sivasspor 16 14
18. İstanbulspor 15 11
19. Ümraniye 15 10
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 38
2. Samsunspor 18 32
3. Bodrumspor 18 32
4. Keçiörengücü 18 32
5. Bandırmaspor 18 31
6. Pendikspor 18 30
7. Rizespor 18 30
8. Boluspor 18 30
9. Manisa FK 18 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 18 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 18 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 16 43
2. M.City 16 36
3. Newcastle 17 34
4. M. United 16 32
5. Tottenham 16 30
6. Liverpool 16 28
7. Fulham 17 25
8. Brighton 16 24
9. Chelsea 15 24
10. Brentford 17 23
11. Crystal Palace 16 22
12. Aston Villa 16 18
13. Leicester City 17 17
14. Leeds United 16 16
15. Bournemouth 17 16
16. Everton 17 15
17. West Ham United 17 14
18. Wolves 17 13
19. Nottingham Forest 16 13
20. Southampton 17 12
Takımlar O P
1. Barcelona 15 38
2. Real Madrid 15 38
3. Real Sociedad 15 29
4. Atletico Madrid 15 27
5. Athletic Bilbao 15 25
6. Real Betis 15 25
7. Villarreal 15 24
8. Rayo Vallecano 15 23
9. Osasuna 15 23
10. Valencia 15 19
11. Mallorca 15 19
12. Girona 15 17
13. Almeria 15 17
14. Getafe 15 17
15. Real Valladolid 15 17
16. Espanyol 15 13
17. Celta Vigo 15 13
18. Sevilla 15 12
19. Cadiz 15 12
20. Elche 15 4
banner23