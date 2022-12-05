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Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Dış Politika 05.12.2022, 20:15
Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi

Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, beraberindeki komutanlarla Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geçti.

Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi burada Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi.

Buradaki sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve tüm Türkiye’nin selamlarını ileterek başlayan Akar, Türk dünyasının büyük ve bilge lideri Haydar Aliyev'in ortaya koyduğu "tek millet iki devlet" anlayışıyla iki ülke arasındaki kardeşliğin sürdüğünü vurguladı.

Ebediyete intikalinin 19'uncu yılında Haydar Aliyev'i rahmetle yad eden Akar, 30 yıllık işgali 44 gün süren Vatan Muharebesi ile sona erdiren Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü de tebrik etti.

"Azerbaycan ordusu 44 gün süren Vatan Muharebesi ile işgal altındaki öz topraklarını işgalden kurtardı. Zafer elde edebilecek güç, imkan ve kabiliyete sahip olduğunu, Türk'ün gücünü tüm dünyaya gösterdiler." diyen Akar, harekatta şehit olanlara rahmet, yaralılara şifa dileklerini iletti.

Bakan Akar, "Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek yumruk, tek yürek olmaya devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ile zatıalinizin çizdiği çerçeve doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." diye konuştu.

İmzalanan ateşkesin ardından oluşturulan ortak merkezde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rusya Silahlı Kuvvetleri unsurlarının çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Akar, "Bütün gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimizle iş birliğimizi sürdürüyoruz. Askeri eğitim iş birliği ve danışmanlık ile savunma sanayisi konularında neler yapabileceğimizi birlikte çalışıyor ve karar veriyoruz. Birlikte uygulamaları yapıyoruz." ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki üst düzey ilişkilerin ve karşılıklı ziyaretlerin önemine değinen Akar, "Azerbaycanlı can kardeşlerimizin, Azerbaycan Türkü'nün haklı davalarında hep yanlarında olduk, bundan sonra da aynı şekilde yanınızda olmaya devam edeceğiz." dedi.

Azerbaycan ve Türkiye'nin birlikte uzattığı barış elinin Ermenistan tarafından anlaşılması ve gereğinin yapılmasına vurgu yapan Akar, "Bunun bölge için de önemli olduğunu, bu şekilde Kafkasya'nın barış ve istikrar bölgesine dönüşebileceğini başta Ermenistan olmak üzere herkesin görmesi lazım." ifadesini kullandı.

Görüşmede Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Bağcı da hazır bulundu.

Kaynak: AA
#milli savunma bakanı #hulusi akar #azerbaycan #İlham Aliyev
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