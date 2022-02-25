Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile de telefonda görüşerek bölgedeki son gelişmelerle ilgili bilgi aldı.
Dış Politika 25.02.2022, 17:13
Akar, Reznikov ile görüşmesinde, Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardıma hazır olduğunu, barış ve huzurun sağlanması için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini bildirdi.
Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Bakan Akar tarafından Türkiye'nin, Ukrayna'ya insani yardıma hazır olduğu, barış ve huzurun sağlanması için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceği kaydedildi.
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