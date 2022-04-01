Bakan Akar, Sierra Leoneli mevkidaşıyla görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sierra Leone Savunma Bakanı Kellie Hassan Conteh ile görüştü.
Dış Politika 01.04.2022, 17:56
Bakan Akar, Conteh'i, 3. Kolordu Komutanlığı'nda askeri törenle karşıladı.
Tören mangasını selamlamasının ardından Şeref Defteri'ni imzalayan Conteh ile Akar, önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.
Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
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