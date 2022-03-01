Bakan Akar Rusya Savunma Bakanı Şoygu telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dış Politika 01.03.2022, 20:40
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesinde, tahliyeler dahil insani durumun iyileştirilmesi için bir ateşkese olan acil ihtiyacı vurguladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü.
Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Bakan Akar tarafından tahliyeler dahil insani durumun iyileştirilmesi için bir ateşkese olan acil ihtiyaç vurgulandı, Türkiye'nin bölgede barış ve insani yardım için çalışmaya devam edeceği, bu amaçla üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu ifade edildi.
Kaynak: AA
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