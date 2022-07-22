Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Kalender Kasrı'nda bir araya geldi.
Dış Politika 22.07.2022, 17:02
Akar, Türkiye'nin gayretleriyle ortaya çıkan tahıl sevkiyatına yönelik mutabakatın imza töreni için İstanbul'a gelen Şoygu ile Kalender Kasrı'nda görüştü.
İkili ve bölgesel savunma, güvenlik konularının ele alındığı toplantıda, Bakan Akar tarafından Ukrayna'da acil ateşkese olan ihtiyaç bir kez daha vurgulanırken, tahıl ve gıda malzemelerinin denizden emniyetle sevkine yönelik çalışmalara katkılarından dolayı Şoygu'ya teşekkür edildiği bildirildi.
Kaynak: AA
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