Bakan Akar, Romanyalı mevkidaşı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu ile bir araya gelerek Karadeniz'in barış denizi olarak kalması ve Montrö rejiminin korunması konusunda değerlendirmelerde bulundu.
Dış Politika 16.02.2022, 16:43 16.02.2022, 16:47
NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen "NATO Nükleer Planlama Grubu" oturumuna katılan Akar, sonrasında Dincu ile görüştü.
NATO Karargahı'ndaki görüşmede, ikili ve bölgesel güvenlik ve savunma konuları ile savunma sanayisinde iş birliği imkanları ele alındı.
Savunma Bakanlığı görevine atanmasından dolayı Dincu'yu tebrik eden Akar, Romanya'nın Türkiye'nin önemli bir müttefiki olduğuna, 2 ülke arasında arasında askeri eğitim ve diğer iş birliği alanlarında atılacak adımlar bulunduğuna, Karadeniz'in bir barış denizi olarak kalması ve Montrö rejiminin korunmasının önemine vurgu yaptı.
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