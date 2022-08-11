Bakan Akar, Özbekistanlı mevkidaşıyla bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Özbekistan Savunma Bakanı Korg. Bahadır Kurbanov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayi alanında iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede iki kardeş ülke arasındaki askerî eğitim iş birliği faaliyetlerinin artarak devamı konusundaki anlayış vurgulandı.