Bakan Akar, Özbekistanlı mevkidaşıyla bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Özbekistan Savunma Bakanı Korg. Kurbanov ile telefonda görüşme gerçekleştirdi.
Dış Politika 11.08.2022, 16:09
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Özbekistan Savunma Bakanı Korg. Bahadır Kurbanov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmelerde, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayi alanında iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Görüşmede iki kardeş ülke arasındaki askerî eğitim iş birliği faaliyetlerinin artarak devamı konusundaki anlayış vurgulandı.
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