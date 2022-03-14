Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak
Milli Savunma Bakanı Akar, olağanüstü olarak toplanacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'ya gidiyor.
Dış Politika 14.03.2022, 19:21
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, olağanüstü gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gidecek.
NATO ülkelerinin savunma bakanları, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere 16 Mart Çarşamba günü olağanüstü nitelikli toplantı düzenleyecek.
NATO Karargahı'ndaki toplantı kapsamında gerçekleştirilecek oturumlara katılacak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ayrıca ikili görüşmeler de yapması bekleniyor.
Kaynak: AA
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