Bakan Akar, Katar Savunma Bakanı Al-Attiyah ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed Al-Attiyah ile görüştü.
Dış Politika 27.03.2022, 17:27
Bakan Akar, Doha Forumu için bulunduğu Katar'da Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Al-Attiyah ile bir araya geldi.
İki bakanın forum kapsamında katıldıkları "Stratejik İttifakların Değişen Yapısı" konulu panel öncesinde gerçekleştirdikleri görüşmede ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundukları belirtildi.
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