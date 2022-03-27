Bakan Akar, Katar Savunma Bakanı Al-Attiyah ile görüştü

Bakan Akar, Doha Forumu için bulunduğu Katar'da Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Al-Attiyah ile bir araya geldi.

İki bakanın forum kapsamında katıldıkları "Stratejik İttifakların Değişen Yapısı" konulu panel öncesinde gerçekleştirdikleri görüşmede ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundukları belirtildi.