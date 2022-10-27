Bakan Akar, İsrailli mevkidaşıyla görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsrail Savunma Bakanı Benjamin Gantz ile bir araya geldi.
Dış Politika 27.10.2022, 12:21
Bakan Akar, resmi ziyarette bulunan Gantz'i, Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.
Tören mangasını "Merhaba asker" diyerek selamlayan Gantz, daha sonra Şeref Defteri'ni imzaladı.
Bakan Akar ve Bakan Gantz'in baş başa görüşmesinin ardından, iki bakanın başkanlık ettiği heyetler arası görüşmeye geçildi.
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