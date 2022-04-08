Bakan Akar, İngiliz ve İtalyan mevkidaşıyla görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye, İtalya ve İngiltere savunma bakanlarının yapacağı üçlü toplantı öncesinde iki bakanla da tek tek görüştü.
Dış Politika 08.04.2022, 18:45
İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek üçlü toplantıda bir araya gelecek.
Toplantı öncesinde Bakan Akar önce İtalya Savunma Bakanı Guerini daha sonra İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile ayrı ayrı görüştü.
Kaynak: AA
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