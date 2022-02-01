Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Amoama'yı kabul etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Gana Genelkurmay Başkanı Koramiral Seth Amoama ile görüştü.
Dış Politika 01.02.2022, 15:12
Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Amoama ile Bakanlıkta bir araya geldi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'in de yer aldığı kabulde Akar tarafından, askeri eğitim, iş birliği ve savunma sanayi alanlarında mevcut ilişkilerin artarak devam etmesinin önemi ifade edildi.
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