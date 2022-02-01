Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Amoama'yı kabul etti

Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Amoama ile Bakanlıkta bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'in de yer aldığı kabulde Akar tarafından, askeri eğitim, iş birliği ve savunma sanayi alanlarında mevcut ilişkilerin artarak devam etmesinin önemi ifade edildi.