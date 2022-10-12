Bakan Akar, Finlandiya Savunma Bakanı Kaikkonen ile bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen ile görüştü.
Dış Politika 12.10.2022, 21:29
Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği NATO Karargahı’ndaki temaslarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Akar, Finlandiya Savunma Bakanı Kaikkonen ile görüştü.
Görüşmede Bakan Akar tarafından, Finlandiya’nın Madrid’de imzalanan memorandum kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmesinin, somut adımlar atılmasının beklendiği ifade edildi.
Kaynak: AA
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