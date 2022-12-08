Bakan Akar, Finlandiya Savunma Bakanı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen ile görüşme gerçekleştirdi.
Dış Politika 08.12.2022, 12:10
Akar, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Kaikkonen’i, Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.
Tören mangasını selamlayan Kaikkonen’in Şeref Defteri’ni imzalamasının ardından Akar ve Kaikkonen’in baş başa görüşmesi başladı.
Görüşmenin ardından Bakanlar Akar ve Kaikkonen’in heyetlerarası görüşmeye başkanlık etmesi, ardından basın açıklamasında bulunması bekleniyor.
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