Bakan Akar'dan önemli görüşme
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü.
Dış Politika 16.08.2022, 19:53
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik ve savunma sanayisinde iş birliği konuları ele alındı.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.https://t.co/qkCZRnZS5E#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/YSebZBLrbZ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 16, 2022
Kaynak: AA
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