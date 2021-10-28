Bakan Akar'dan kritik telefon görüşmesi
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile bir telefon görüşmesi yaptı.
Dış Politika 28.10.2021, 01:18
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar ile Austin arasındaki telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alındı.
Kaynak: AA
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