Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz için önemli görüşme
Milli Savunma Bakanı Akar, Ankara'ya gelen Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral El Buni'yi kabul etti.
Dış Politika 15.02.2022, 19:06
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Nureddin El Buni'yi kabul etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Tümamiral Nureddin El Buni ile bir araya geldi.
Kabulde, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özbal da yer aldı.
Kaynak: AA
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