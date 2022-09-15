Bakan Akar, Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Org. Zakir Hasanov ile telefonda görüştü. Bakan Akar, Azerbaycan-Ermenistan arasında devam eden çatışmalardaki son duruma ilişkin bilgi aldı.
Dış Politika 15.09.2022, 08:39
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Org. Zakir Hasanov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Azerbaycan-Ermenistan arasında devam eden çatışmalardaki son duruma ilişkin bilgi alan Akar, Türkiye ve Azerbaycan’ın “İki devlet, tek millet” olduğunu, Türkiye’nin güçlü bir şekilde Azerbaycan Türkü kardeşlerinin yanında durmaya devam edeceğini vurguladı.
Şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyen Bakan Akar, Bakü’nün düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla da Org. Zakir Hasanov’u tebrik ederek kardeş Azerbaycan halkının bu özel ve anlamlı gününü kutladığını ifade etti.
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