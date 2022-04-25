Bakan Akar Almanya'ya gidiyor
Milli Savunma Bakanı Akar, yarın "Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı"na katılmak üzere Almanya'ya gidiyor.
Dış Politika 25.04.2022, 17:20
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaklaşık 30 ülkenin savunma bakanı ile yarın Almanya'da yapılacak Ukrayna konulu toplantıya katılacak.
Ukrayna'daki gelişmeler, NATO'nun Ramstein Hava Üssü'nde yarın düzenlenecek "Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı"nda ele alınacak.
Milli Savunma Bakanı Akar’ın da yer alacağı toplantıya, yaklaşık 30 ülkenin savunma bakanı katılacak.
Toplantıda, Rusya'nın saldırısının ardından son durum ile yardım konularının görüşülmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
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