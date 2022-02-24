Bakan Akar ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile başta Rusya-Ukrayna krizi olmak üzere bölgesel konuların ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dış Politika 24.02.2022, 20:34
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar ile Austin arasındaki telefon görüşmesinde, Ukrayna'daki son gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alındı.
Kaynak: AA
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