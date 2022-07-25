Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ikili ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Akar ve Austin, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı, terörle mücadele, Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve F-16 tedariki başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulundu.