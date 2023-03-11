Bahçeli'den zehir zemberek açıklamalar
MHP Genel Başkanı Bahçeli, HDP'nin hazine yardımına konulan blokeyi kaldıran Anayasa Mahkemesi üyelerine sert çıktı.
Dış Politika 11.03.2023, 14:52
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi'ne sert çıktı.
Bahçeli, HDP'nin hazine yardımı üzerindeki blokeyi kaldıran Anayasa Mahkemesi üyelerini yerden yere vurarak, AYM'nin kapatılması gerektiğini söyledi.
Bahçeli, hazine tarafından partilere verilecek yardımların depremzedelere bağışlanması önerisinde bulundu.
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