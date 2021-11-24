BAE'yle ilişkilerde yeni adım: Bakan Çavuşoğlu Abu Dabi'ye gidiyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada aralık ayı içerisinde Abu Dabi'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini söyledi.
Dış Politika 24.11.2021, 18:19
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki anlaşma imza töreninde, gazetecilere açıklama yaptı.
İki ülke arasında çok verimli bir görüşme gerçekleştirildiğini belirten Çavuşoğlu, aralıkta Abu Dabi'yi ziyaret edeceğini söyledi.
Kaynak: AA
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