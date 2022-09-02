Azerbaycan ve Türk Hava Kuvvetleri ortak askeri tatbikat yapacak
Azerbaycan ve Türk Hava Kuvvetleri, Azerbaycan'da "TurAz Kartalı 2022" tatbikatı gerçekleştirecek.
Dış Politika 02.09.2022, 22:45
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "TurAz Kartalı 2022" ismi verilen tatbikatta yer alacak Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve Türk savaş uçakları Azerbaycan'a geldi.
Tatbikatta iki ülke hava kuvvetlerinin ortak faaliyetlerinin planlanması, etkileşim ve muharebe koordinasyonunun araştırılması, arama ve kurtarma eylemlerinin uygulanması ve diğer görevler icra edilecek.
"TurAz Kartalı 2022", 5 Eylül'de başlayacak.
Kaynak: AA
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