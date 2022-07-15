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Aliyev’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a '15 Temmuz' mektubu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup gönderdi.

Dış Politika 15.07.2022, 13:09
Aliyev’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a '15 Temmuz' mektubu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdiği mektupta, darbe girişimi sırasında verilen mücadeleyi överek "Biz bundan sonra da bütün meselelerde Türkiye’nin yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup gönderdi. Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıl dönümünün anıldığını belirten Aliyev, darbe girişimini önlemek için canlarını feda eden şehitleri saygıyla andıklarını belirtti.

'BÜTÜN KONULARDA TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ'

Mektubunda, 6 yıl önce Türk halkının vatanının bağımsızlığını ve egemenliğini savunarak, devlete ve demokrasiye sahip çıktığını ifade eden Aliyev, şu ifadeleri kullandı:"Türk halkı, gerçek bir yiğitlik ve kahramanlık örneği sergilediğini, gücünü ve büyüklüğünü dünyaya bir kez daha ispatladı. 15 Temmuz olaylarıyla ilgili oluşturulan ‘Demokrasi ve Milli Birlik Günü’, kahraman halkınızın vatanına ve devletine bağlılığının, devlete ve demokratik geleneklere sadakatinin göstergesidir. Kardeş halkın gerçek bir lideri olarak size olan sonsuz inanç ve güveni, sizin etrafınızda sıkı bir şekilde birleşmesi, Türkiye devletine yönelik ihanetin önlenmesinde ve ülkenizin bu zorlu sınavdan alnı açık bir şekilde çıkmasında belirleyici rol oynamıştır. Milli birlik ve beraberliğin, sarsılmaz iradenin ve güçlü liderliğin şaşası olan bu büyük zafer, Türkiye devletçiliğinin tarihine ebediyen kazınmıştır. Azerbaycan halkı ve devleti, ilk dakikalardan itibaren kardeş Türkiye’nin yanında yer alarak ve dayanışma sergileyerek bu hain darbe girişimini şiddetle kınamıştır. ‘Bir millet, iki devlet’ ilkesine dayanarak hem mutlu hem de acı günlerde birbirlerine destek olan halklarımız, özellikle zor zamanlarda karşılıklı destek vererek kardeşliklerini ispat ediyor. Biz bundan sonra da bütün konularda Türkiye’nin yanında olacağız."

'AZERBAYCAN-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİN EŞİ BENZERİ YOK'

Azerbaycan ve Türk halkının iradesine dayanan kırılmaz bağlarla birbirlerine bağlı olan Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin bugün dünyada eşi benzeri olmadığını kaydeden Aliyev, “Bir ay önce imzalanmasının birinci yıl dönümünü kutladığımız Şuşa Beyannamesi’nde belirlediğimiz müttefiklik hedeflerine doğru bundan sonra da kararlı adımlarla ilerlemeye devam edeceğimizden eminim. Sayın Cumhurbaşkanı, size sağlık, çalışmalarınızda başarılar, kardeş Türkiye halkına daima huzur ve refah diliyorum” dedi.

#Aliyev #erdoğan #15 Temmuz
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