Aliyev'den Erdoğan'a taziye mesajı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bartın'da meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye dileklerini iletti.
Dış Politika 15.10.2022, 10:12
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.
Aliyev mesajında, Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı haberinin kendisini derinden sarstığını belirtti.
Türkiye'nin acısını paylaştıklarını ifade eden Aliyev, Erdoğan'a, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına, kardeş Türk halkına, kendi ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerini iletti.
Aliyev, yaralılar için de şifa temennisinde bulundu.
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