"Alçak saldırılar yüce dinimiz İslam’ın ve Kutsal Kitabımızın kutsiyetini gölgeleyemez"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından Danimarka'da Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğinin ile bir caminin karşısında polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepkisini dile getirdi.
Dış Politika 27.01.2023, 19:12
Çavuşoğlu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Avrupa’da İslam düşmanlığı durmuyor! Alçak saldırılar yüce dinimiz İslam’ın ve Kutsal Kitabımızın kutsiyetini gölgeleyemez ancak bunu yapanları ve buna izin verenleri alçaltır. Ekilmesine göz yumduğunuz nefret tohumları tüm toplumunuzu zehirleyecek."
Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, Danimarka'da Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğinin ile cuma namazı sonrası bir caminin karşısında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
Kaynak: AA
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