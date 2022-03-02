AK Parti Sözcüsü Çelik: ''Diplomaside anahtar ülkeyiz''

Çelik: Rusya tarafı bu işgalin bir savaş olmadığını ifade etmişti. Türkiye kurumları bunu bir savaş olarak tanımladılar. Montrö'nün objektif hükümleri savaş durumunda neyi içeriyorsa uygulanacaktır. Türkiye savaşı derinleştirecek yoğunlaştıracak bir tutum içerisine girmeyecektir. Vatandaşlarımızın güvenliği esastır. Üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlediği basın toplantısında 7. gününde devam eden Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin konuştu.Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:Cumhurbaşkanı tüm taraflarla görüşmelerini sürdürüyor. Türkiye prensip olarak BM'nin yaptırımlarına katılmıştır.

Ukrayna'ya saldırı haksız ve hukuksuz. Müthiş bir akıl tutulması yaşanıyor. Haksız girişimlere sonuna kadar karşıyız. Türkiye diplomatik açıdan anahtar ülke. Krizler konusunda deneyimli bir ülkeyiz.

Ukrayna'daki Türklerin tahliyesi

Tahliye için güvenliğin sağlanması gerekiyordu. Vatandaşlarımızın Polonya ve Romanya'ya taşınması sürüyor.

''Montrö sözleşmesi uygulanacak''

Rusya tarafı bu işgalin bir savaş olmadığını ifade etmişti. Türkiye kurumları bunu bir savaş olarak tanımladılar. Montrö'nün objektif hükümleri savaş durumunda neyi içeriyorsa uygulanacaktır. Türkiye savaşı derinleştirecek yoğunlaştıracak bir tutum içerisine girmeyecektir. Vatandaşlarımızın güvenliği esastır. Üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.

Ukrayna'nın AB üyeliği talebi

Ukrayna'nın AB üyeliğine pozitif yaklaşmalarını tabii ki değerli buluyoruz. Türkiye her zaman güçlü bir Avrupa devleti olmuştur. Avrupa Birliği (AB) bir mahalle dayanışmasına dönüştü. AB'ye üyelik için kriterleri karşılamış bir ülkeyiz. Güney Kıbrıs'ın aslında AB'ye alınmaması lazımdı. Ama AB'ye aldılar.

''Türkiye AB'ye yük olacak bir ülke değil''

Türkiye AB'ye yük olacak bir ülke değildir, AB'nin gücünü gerçek yörüngesine oturtacak güçtür. Türkiye olmasa AB'nin güvenliği nasıl sağlanacak? Türkiye politikalarıyla AB'nin demokrasilerini kurtarmıştır. Çeşitli zamanlarda dini meselelerden bahsettiler, coğrafi konumumuzdan bahsettiler. Bunun bir bahane olduğunu görüyoruz.''

Türkiyesiz NATO olmaz. Türkiye NATO'nun sıradan bir üyesi değil, kilit ülkelerden bir tanesidir. Avrupa'nın gerçeklerle tanışması için kriz mi olmalı? Hala bazı NATO müttefiklerimiz Türkiye'ye karşı silah ambargosu uyguluyorlar.