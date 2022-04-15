AK Parti'den İsrail'e tepki

İsrail güçleri Mescid-i Aksa'ya saldırılar düzenliyor. İsrail'in saldırılarına AK Parti'den tepki geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Müslümanlara müdahalenin kabul edilemez olduğunun altını çizerek, "Biri çocuk yedi Filistinlinin ölmesine yol açan bu eylemleri şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumu Mescid-i Aksa çağrısı

Ömer Çelik'in Twitter hesabından yaptığı açıklamalar şöyle:

"İsrail güvenlik güçlerinin bu sabah Mescid-i Aksa'da Müslümanlara müdahalesi kabul edilemez. Biri çocuk yedi Filistinlinin ölmesine yol açan bu eylemleri şiddetle kınıyoruz.

Mescid-i Aksa’nın statüsüne ve maneviyatına dönük saldırılar ve tehditler hiçbir şekilde kabul edilemez. Uluslararası toplumu Mescid-i Aksa konusunda sorumluluğunu yerine getirmeye çağırıyoruz.

Hadiselerde hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Yüce Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Cumhurbaşkanımızın sık sık vurguladığı gibi kalıcı barış ve istikrarı desteklemeye devam edeceğiz. İki devletli çözümü, barış ve istikrarı tehdit eden her türlü şiddete karşıyız."