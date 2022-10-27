Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye olarak biz Afrika kıtasını seviyoruz. Afrika ülkelerini ve halklarını çok seviyoruz. Bunu sadece sözlerle ifade etmiyoruz. Tüm eylemlerimizle de bunu gösteriyoruz. Sanırım Afrikalı dostlarımız, Beninli kardeşlerimiz de bunu görüyor ve hissediyor." dedi.

Çavuşoğlu, Benin Dışişleri Bakanı Aurelien Agbenonci ile Kotonu'daki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Mevkidaşı ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptıklarını kaydeden Çavuşoğlu, liderler düzeyinde de karşılıklı ziyaretlerin gerçekleşmesi için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, Beninli mevkidaşıyla savunma sanayisi ve güvenlik konusunda iş birliklerini nasıl güçlendirebileceklerini değerlendirdiklerini, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri tüm yönleriyle ele aldıklarını ve geliştirmek için atılabilecek adımları konuştuklarını dile getirdi.

Bakan Çavuşoğlu, "Sevgili dostum Aurelien'e FETÖ (Fetullahçı Terör Örgütü) terör örgütünün ne kadar tehlikeli bir örgüt olduğunu, sadece Türkiye için değil Benin ve bulundukları tüm ülke için tehdit olduğunu ve kimlerin bu terör örgütünü kullandığını da anlattım." değerlendirmesini yaptı.

Çavuşoğlu, mevkidaşı Agbenonci ile baş başa ve heyetler arası yaptığı görüşmelerin son derece verimli ve faydalı geçtiğinin altını çizdi.

"Türkiye olarak biz Afrika kıtasını seviyoruz"

Benin'in ilk kez bir Türk bakanı ağırlamasına ilişkin bir soruya yanıt veren Çavuşoğlu, "Türkiye olarak biz Afrika kıtasını seviyoruz. Afrika ülkelerini ve halklarını çok seviyoruz. Bunu sadece sözlerle ifade etmiyoruz. Tüm eylemlerimizle de bunu gösteriyoruz. Sanırım Afrikalı dostlarımız, Beninli kardeşlerimiz de bunu görüyor ve hissediyor." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin 2014'te Kotonu şehrinde büyükelçilik açtığını ve karşılıklı ziyaretlerin gerçekleştiğini belirterek, bu ziyareti gelecek dönemde iş birliğinin ve ikili ilişkileri daha da geliştirmek için yaptığını söyledi.

Bunun son ziyaret olmayacağını ve karşılıklı ziyaretler yapacaklarını vurgulayan Çavuşoğlu, ilgili diğer bakanların bir araya geleceğini, mekanizmaların işleyeceğini ve ilişkilerin daha da gelişeceğini dile getirdi.

İki ülke liderlerinin karşılıklı ziyaretleri

Çavuşoğlu, sadece siyasi açıdan değil iş dünyası olarak da Benin'e gösterilen ilginin arttığını gördüklerini belirterek, bundan mutluluk duyduklarını ifade etti.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Benin'e ne zaman bir ziyaret gerçekleştireceği" sorusuna da Çavuşoğlu, mevkidaşıyla, iki ülkenin cumhurbaşkanlarının karşılıklı ziyaretlerini "mümkün olan en kısa sürede koordine etme" ve "tarih belirleme" konusunda hemfikir olduklarını belirtti.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika'yı en çok ziyaret eden liderlerin başında geldiğine de dikkati çekerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu ana kadar 35 civarında Afrika ülkesini ziyaret ettiğini, Benin'i de ziyaret etmesini umduklarını söyledi.

Toplantı kapsamında iki ülke dışişleri bakanlıkları arasında "Protokol Uygulaması alanında Mutabakat Muhtırası" imzalandı.

"Güvenlik ve barış içinde yaşamayı bize sağlayabilecek ülke Türkiye'dir"

Benin Dışişleri Bakanı Aurelien Agbenonci, Türkiye'nin son yıllarda çeşitli alanlarda yakaladığı ivme dolayısıyla dikkatle izlenmesi gereken bir ülke olduğunu belirterek, "Biz de herkes gibi güvenlik içerisinde yaşamak istiyoruz, güvende hissetmek istiyoruz. Bugün bu güvenlik ve barış içinde yaşamayı bize sağlayabilecek ülke Türkiye'dir." dedi.

Benin Dışişleri Bakanı Agbenonci, Benin'in Cotonou kentinde temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Benin'le geleneksel ilişkileri olmayan ülkeler arasında bulunan Türkiye’ye iş birliğini geliştirmek ve çeşitlendirmek için öncelik vereceklerini söyleyen Agbenonci, birçok kez Türkiye’ye geldiğini ve Türkiye'yi tanımaya çalıştığını aktardı.

Agbenonci, "Türkiye dikkatle izlenmesi gereken bir ülke. Özellikle son birkaç yılda yakaladığı büyük gelişmeler nedeniyle bakan olmadan önce bile takip ettiğim bir ülkeydi. Çünkü özellikle eğitim ve öğretim alanında, teknik alanda inanılmaz derecede ivme yakalayan bir ülke." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin, Orta Doğu ve Körfez ülkelerinde yatırımlarının bulunduğuna dikkati çeken Agbenonci, "Katar'a ve Suudi Arabistan'a gittik. Hatta Suudi Arabistan'daki yatırımların çoğunun Türk firmalarınca gerçekleştirildiğini göreceksiniz. Bu yüzden Türkiye, ilişkilerimizi geliştirmek istediğimiz bir ülke." diye konuştu.

"Güvenlik konusunda Türkiye'nin bize katacağı çok şey var"

Agbenonci, Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon'un belirlediği doğrultuda diğer ülkelerin ilgilerini Benin’e çekmenin önem taşıdığını aktararak, şunları kaydetti:

"Benin Cumhurbaşkanı Partrice Talon’un öncelikli meselesi nedir? Tabi ki öncelikli meselemiz güvenliktir. Biz de herkes gibi güvenlik içerisinde yaşamak istiyoruz, güvende hissetmek istiyoruz. Bugün bu güvenlik ve barış içinde yaşamayı bize sağlayabilecek ülke Türkiye'dir. Türkiye geçmişteki tecrübesi ve yaklaşık kırk yıldır terörle mücadelede kaydettiği başarıyla imrenilecek bir seviyede. Dolayısıyla güvenlik konusunda Türkiye'nin bize katacağı çok şey var."

Çavuşoğlu ile Türkiye ve Benin'in teknik eğitim alanındaki iş birliği imkanlarını konuştuklarını aktaran Agbenonci, "Beninli kızların, erkeklerin kendi teknik eğitimlerini gerçekleştirebilmelerini istiyoruz. Dışarıdan sürekli ithal etmek istemiyoruz. Kendimiz bu konularda yeterliliğe kavuşmak istiyoruz." dedi.

Agbenonci, Çavuşoğlu’nun kendisine Türkiye Maarif Vakfı'nın Benin'de bir okul inşa edeceğini söylediğini dile getirerek, TMV vesilesiyle teknik eğitimin sağlanacağına inandığını ifade etti.

Türkiye’nin sağlık alanında başarılı olduğuna işaret eden Agbenonci, Türkiye'nin Kovid-19 salgınını iyi yönettiğini ve kendini sağlık alanında kanıtladığını belirtti.

Agbenonci, "Dolayısıyla güvenlik, teknik, eğitim ve sağlık, bunlar öncelikle meselemiz olunca Türkiye'yle yapacağımız çok şey var demektir." şeklinde konuştu.