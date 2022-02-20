"Afrika ülkeleri ile ilişkilerimizi samimiyet, kardeşlik ve dayanışma temelinde geliştirmeye devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile imzalanan anlaşmaların ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde kabul ettiğimiz eylem planıyla Afrika ile ilişkilerimiz bakımında yol haritası belirledik.

FETÖ ile mücadelemizde desteğini esirgemeyen Kongo Demokratik Cumhuriyeti makamlarına teşekkür ediyorum.

Eğitim ve kültür alanındaki iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz. Türkiye Maarif Vakfı okulumuzun başarılarıyla kendinden söz ettirdiğini görüyoruz. Okulumuz öğrencilerinin üstün başarı elde etmesi ziyadesiyle sevindiricidir.

"1 milyon doz Sinovac ve 100 bin doz TURKOVAC aşısı göndereceğiz"

Demokratik Kongo'ya 100 bin doz aşıyı beraberimde getirdim. Sağlık Bakanlığımız 1 milyon doz Sinovac ve 100 bin doz TURKOVAC aşısını yine gönderecek.

"250 milyon dolar olan ticaret hacmi hedefimize doğru yürüyoruz"

250 milyon dolar olan ticaret hacmi hedefimize doğru yürüyoruz. İnşallah bu rakama da en kısa zamanda ulaşacağız. İş adamlarımızı yatırımlarını artırmaları için teşvik ediyoruz.