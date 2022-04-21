Adalet Bakanı net konuştu: 'Türkiye sığınmacılar konusunda aynı tavrını sürdürecek'

Bakan Bozdağ gündemdeki konular hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Adalet Bakanı Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"1 infaz memuru hayatını kaybetti Yaralılarımızın durumu iyi. İnfaz koruma memurları çok zor şartlar altında görev yapıyorlar. Faille ilgili güvenlik güçleri yakın takipte, İz sürmeye devam ediyor. İlk verilere göre önemli sonuçlara ulaştıklarını görüyoruz. Çalışma hızlı şekilde devam ediyor. Gaziosmanpaşa´da gerçekleşen saldırı ile Bursa´da yaşanan saldırıların eş zamanlı ve kullanılanlar aynı. Saldırıların terör saldırısı olduğu bir gerçek."

KAŞIKÇI DOSYASI

Cemal Kaşıkçı dosyasında yargılama yapan mahkeme kararı, burada duruşmanın düşmesine dair karar yok. Yargı yetkisinin devri söz konusu değil. Yargılama Suudi Arabistan’da devam edecek."

SIĞINMACI TARTIŞMASI

"Sığınmacılarla ilgili farklı değerlendirmeler yapılıyor. Sığınmacılar hukuk çerçevesinde bulunuyorlar. Bundan sonraki süreçte Türkiye aynı tavrına devam edecek."

Kaynak: Karar