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Adalet Bakanı Bozdağ, Filistinli mevkidaşıyla görüştü

- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Filistin Adalet Bakanı ile bir araya geldi.

Dış Politika 08.11.2022, 13:47
Adalet Bakanı Bozdağ, Filistinli mevkidaşıyla görüştü

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Filistin Adalet Bakanı Mohammed Shalaldeh ile bir araya geldi.

Bozdağ, bakanlıktaki görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Shalaldeh'i ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Görüşmede adli konulardaki işbirliğinin değerlendirildiğini ifade eden Bakan Bozdağ, Türkiye'nin Filistin davasının dünyadaki en güçlü savunucularından biri olduğunu vurguladı.

Adalet Bakanı Bozdağ, "Adli konularla ilgili işbirliğimizi birlikte gözden geçirdik, değerlendirdik. Filistin'in yaşadığı sorunlar, sıkıntılar konusunda hemfikiriz. Türkiye'nin tutumu konusunda hemfikiriz. Türkiye, Filistin davasının dünyadaki en güçlü savunucularından birisidir. Bu savunma vazifesini de devam ettireceğini kendilerine ifade ettik. Çünkü Türkiye, Filistin'in davasını haklı ve hak bir dava olarak görüyor. Filistin halkının ve devletinin uğradığı haksızlıklar karşısında hakkı tutmaya ve hakkı söylemeye devam edecektir." diye konuştu.

Dost ülke Filistin ile adli konularda geçen mayıs ayında imzalanan işbirliği mutabakat zaptının yeni dönemde güncellenmesi ihtiyacının da değerlendirildiğini aktaran Bakan Bozdağ, adli tıp, teknolojik gelişmeler ve değişmeler, Türkiye'de uygulanan hukuk müesseseleri, alternatif çözüm yöntemleri konusunda ve diğer konularda işbirliğine ilişkin de görüş alışverişinde bulunulduğunu anlattı.

- "Türkiye, dost ve kardeş ülke Filistin'in yanında olmaya devam edecektir"

İşbirliğinin güçlendirilmesinde atılacak ortak adımların da değerlendirildiğini dile getiren Bozdağ, görüşme çerçevesinde bazı kararlar alındığını bildirdi.

Bakan Bozdağ, "Türkiye, dün olduğu gibi bugün ve yarın da dost ve kardeş ülke Filistin'in yanında olmaya devam edecektir. Biz Adalet Bakanlığı olarak Filistin Adalet Bakanlığıyla adli konularda her türlü iş birliğimizi güçlendirerek devam ettireceğiz." dedi.

- "Kudüs, El Halil gibi kutsallarımızı savunma konusunda Türkiye öncülük etmektedir"

Filistin Adalet Bakanı Shalaldeh ise Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğini her zaman hissettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türkiye'nin, Filistin halkının haklarını savunduğuna işaret eden Shalaldeh, "Kudüs, El Halil gibi kutsallarımızı savunma konusunda Türkiye öncülük etmektedir. Çünkü halkımız işgal altında zor şartlarda yaşamaktadır. Sayın Başkanımız Mahmud Abbas'ın ziyaretinden sonra bakanlar olarak biz Türkiye'ye geliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ne, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sayın Bakan'a teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.

Görüşmede, Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek ile Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa da hazır bulundu.

Kaynak: AA
#adalet bakanı #Filistin Adalet Bakanı
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