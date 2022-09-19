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Adalet Bakanı Bozdağ, Arnavutluk Adalet Bakanıyla Thodex'in kurucusu Özer'in iadesini görüştü

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Arnavutluk Adalet Bakanı Ulsi Manja ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dış Politika 19.09.2022, 18:23
Adalet Bakanı Bozdağ, Arnavutluk Adalet Bakanıyla Thodex'in kurucusu Özer'in iadesini görüştü

Alınan bilgiye göre, Bakan Bozdağ, Arnavut mevkidaşı Manja ile "Thodex" isimli firma ile kripto para borsasına aracılık faaliyeti kapsamında dolandırıcılık yapmakla suçlanan Faruk Fatih Özer'in iadesi konusunu ele aldı.

Kaynak: AA
#adalet bakanı #Bekir Bozdağ #Thodex #arnavutluk
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