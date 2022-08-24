ABD'den Türkiye’deki vize işlem kapasitesini artırma kararı

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, Vaşington’un vize sorununun tırmanmasını istemediğini belirterek, ABD’nin Ankara’daki yeni büyükelçilik yerleşkesinde vize randevularına devam edeceğini ve vize işlem kapasitesini artıracağını söyledi.

Reuters’a konuşan bir bakanlık yetkilisi, “Bunun ikili ilişkilerimizde bir rahatsızlık yaratmasını arzu etmiyoruz. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun bu konunun Türkiye için bir hayal kırıklığı olduğu yönündeki kaygılarını anlıyoruz” dedi.

"DÜZELMEZSE KARŞI TEDBİRLER ALACAĞIZ"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün (23 Ağustos) ABD ve Avrupa vize randevularının geç verilmesi konusunda, “Kasıt görüyoruz. Bu ülkelerin büyükelçilerine gerekli uyarılar yapılacak. Düzelmezse karşı tedbirler alacağız” demişti.

Yetkili, Çavuşoğlu’nun suçlamalarına doğrudan yanıt vermedi. Başvurulardaki gecikmelerin koronavirüs ile ilgili personel eksikliğinden kaynaklandığı yönündeki tutumunu sürdürerek, Vaşington’un hem Türkiye’de hem de dünya genelinde bu konuyu ivedilikle ele aldığını söyledi:

“Başvuru sahipleri güncel vize bekleme sürelerini görmek için web sitemizi takip etmelidir; vize kapasitesi eklendikçe site düzenli olarak güncellenmektedir. Mevcut randevuları olanlar, daha erken bir randevu mevcutsa, randevularını yeniden planlayabilirler…”