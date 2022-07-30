13 MEMATT Azerbaycan Savunma Bakanlığı'na teslim edildi.

Yerli ve milli imkanlarla üretilen 13 adet Mekanik Mayın Temizleme Aracı (MEMATT) daha Azerbaycan Savunma Bakanlığına teslim edildi. Bugüne kadar Azerbaycan'a ihraç edilen MEMATT sayısı 20'ye ulaşmış oldu.

Türkiye'nin Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı hususunda dışa bağımlılığını bitirmek, mayın sahaları emniyetli, etkili ve hızlı bir şekilde temizleyebilmek için ASFAT tarafından Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı (MEMATT) için tasarım faaliyetleri başlatıldı.