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Dev maç: Fenerbahçe Real Madrid'in konuğu

Spor 20.10.2021, 19:05
Dev maç: Fenerbahçe Real Madrid'in konuğu
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THY Avrupa Ligi'nin güçlü iki takımı Fenerbahçe Beko ile Real Madrid yarın İspanya'da karşı karşıya gelecek.