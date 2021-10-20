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Röportaj
Dev maç: Fenerbahçe Real Madrid'in konuğu
Spor
20.10.2021, 19:05
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THY Avrupa Ligi'nin güçlü iki takımı Fenerbahçe Beko ile Real Madrid yarın İspanya'da karşı karşıya gelecek.
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#afrika seyahati
#Murat Kurum
#Anma
#influenza
#Gümüş
#Evkur Yeni Malatyaspor
#sözleşmeli üretim
#istanbul büyükşehir belediyesi
#ETF
#Su zammı
#Oyuncular
#Tır
#hain
#koronavirüs
#Kültür ve Turizm Bakanı
#Portakal
#Emmanuel Macron
#Dolar
#Suriye
#UEFA Avrupa Ligi