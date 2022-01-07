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3. Sayfa
Röportaj
Dev kulüp dağılıyor
Spor
07.01.2022, 10:18
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İngiliz basınına göre Manchester United'da büyük bir kriz yaşanıyor. 17 futbolcunun takımdan ayrılmak istediği belirtilirken bu futbolcular arasına Şampiyonlar Ligi vizesi alınamazsa Ronaldo'nun da katılacağı bildiriliyor.
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#Tunus
#selefi
#Andrew Craig Brunson
#Kagawa
#Can Alkanlar
#Haftanin
#Atak
#barış
#gantz
#eren bülbül
#envanter
#kaçak kazı
#helikopter
#Don Collier
#ege muslera
#barış pınarı arekatı
#suç duyurusu
#Fatih
#temel karamollaoğlu
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