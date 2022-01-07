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Dev kulüp dağılıyor

Spor 07.01.2022, 10:18
Dev kulüp dağılıyor
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İngiliz basınına göre Manchester United'da büyük bir kriz yaşanıyor. 17 futbolcunun takımdan ayrılmak istediği belirtilirken bu futbolcular arasına Şampiyonlar Ligi vizesi alınamazsa Ronaldo'nun da katılacağı bildiriliyor.