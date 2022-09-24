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Derbi öncesinde sarı lacivertlilere bir iyi bir kötü haber!

Spor 24.09.2022, 15:23
Derbi öncesinde sarı lacivertlilere bir iyi bir kötü haber!
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Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları devam ediyor.