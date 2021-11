Cüneyt Kaşeler

Fenerbahçe savunmada dörtlü çıktı sahaya.. Galatasaray'ın pas kanallarını kapatan Fenerbahçe, ilk on beş dakika içinde üç şut buldu. Galatasaray ise Avrupa kupalarında bu yıl başarılı olan sistemi ile topu Fenerbahçe'ye bırakıp kazandığı toplarla hızlı hücum kovaladı. Feghouli ile bulduğu ilk pozisyonu gole çeviremeyen ev sahibi bu pozisyonun benzerinde orta sahada Fenerbahçe'nin top kaybı sonrası Morutan'ın müthiş pası ve Kerem'in bitiriciliği ile öne geçti. Galatasaray bu yıl bu golün benzerini Moskova deplasmanında da atmıştı. Fenerbahçe, ilk yarıda beklentinin aksine dörtlü savunmanın sağından değil de Novak'ın oynadığı sol tarafından pozisyon verdi. Galatasaray’ın iki net pozisyonu da Novak'ın tarafından geldi. Maç tam Galatasaray'ın istediği tempoya geldi derken bir duran top dönüşü Galatasaray savunmasının çok büyük hatası sonucu İrfan'ın mükemmel pasında Mesut Özil kalitesine uygun bir gol attı. İlk yarıda Mesut golün dışında da aldığı sorumlulukla ilk kez sahada ben de varım dedi. İrfan Can da neden bonservis ile geldiğini gösterdi. Galatasaray ise yediği gol dışında istediği her şeyi yaptı diyebiliriz.

İkinci yarıya iki takım da aynı on bir ile çıktı ve Galatasaray ofsayt ile sonuçlansa da yine Novak kanadındaki boşluktan pozisyon bularak başladı. Fenerbahçe ise orta sahada bir kişi fazla olarak Galatasaray'ın oyun kurmasına izin vermeden kısa paslarla hücum yapmaya çalışıyordu. Fenerbahçe'nin bu topa sahip olan oyununda yaptığı top kayıpları ise en büyük zaafı idi. İkinci yarıda Fenerbahçe'de İrfan,Mesut ve Sosa yorulunca Fenerbahçe öne çıkmakta zorlanmaya başladı. Oyuncu değişiklikleri ile Pereira oyuna müdahale ederken Tisserand'ın kırmızı kartı ibreyi yine Galatasaray'a çevirdi. Atılan gol ve iptali sonrası Fenerbahçe'nin golü ise derbilerin klasiklerindendir. Galatasaray'da ise değişikliklerin oyuna doğru etki ettiğini söylemek yanlış olur. Bu sezon Galatasaray Kasımpaşa, Trabzonspor, Beşiktaş maçlarında olduğu gibi yine öne geçip puan kaybettiyse bunun bir sebebi olması gerekir. Bunu da bulması gereken teknik heyet.

Fenerbahçe'de ise teknik heyet Mesut, İrfan, Sosa nasıl bir arada oynar formülünü buldu. Gerçi bu formül geçen sezon Emre Belözoğlu tarafından bulunmuştu, ne derler bilirsiniz "Geç olsun, güç olmasın" Fenerbahçe için bu sonuç her şeyin yolunda gitmesi için yeterli değil ama bir başlangıç olabilir. Olympiakos ve Göztepe maçları çok daha önemli hale geldi şimdi.

Maçın gerginliği, tribünler, verilen verilmeyen kararlarla net bir derbi havasını pandemiden sonra ilk kez yaşadık.