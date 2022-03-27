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Derbi Galatasaray'ın

Spor 27.03.2022, 21:19
Derbi Galatasaray'ın
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Galatasaray Nef, Beşiktaş Icrypex'i deplasmanda 74-62 mağlup etmeyi başardı.